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Владимир Путин посетит Петербург и примет участие в заседании Совета законодателей

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Президент России Владимир Путин намерен приехать в Петербург и принять участие в заседании Совета законодателей. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Asatur Yesayants/ Shutterstock

Встреча состоится на следующей неделе, 27 апреля, в Таврическом дворце. Участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Совет законодателей РФ — совещательный орган, созданный при Совете Федерации и Государственной думе. Он был учрежден в 2012 году.

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