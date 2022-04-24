Владимир Путин посетит Петербург и примет участие в заседании Совета законодателей

Встреча состоится на следующей неделе, 27 апреля, в Таврическом дворце. Участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Совет законодателей РФ — совещательный орган, созданный при Совете Федерации и Государственной думе. Он был учрежден в 2012 году.