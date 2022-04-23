В Петергофе стартовал сезон фонтанов и открылись все музеи для посетителей

В эту субботу, 23 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» начался летний сезон. В честь этого в Нижнем парке запустили все 150 фонтанов и четыре каскада, передает ТАСС.
Фонтаны будут работать ежедневно с 23 апреля по 16 октября с 10:00 до 19:45. Как рассказал врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков, впервые с начала 2020 года будут доступны для посещения все музеи за исключением тех, которые сейчас реставрируются. Также сняты все ограничения по коронавирусу.
В этому году летний сезон посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Великого. Весенний праздник под названием «Виват, Ассамблея!» запланирован на 21 мая.
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