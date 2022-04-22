В СК предложили Беглову установить «умные камеры» для слежки за шагами петербуржцев

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на письмо руководства СК, в котором анализируются показатели раскрытия преступлений за 2021 год, раскрываемость преступлений в Петербурге составляет 95%.

Однако его предлагают увеличить системами видеофиксации «Безопасный город», которые помогают раскрывать преступления по горячим следам. СК также предлагает не только расширить сеть видеокамер, но и внедрять новые функции и повышать качество съемки.

В письме Следственного комитета утверждается, что сейчас разрабатываются системы, которые могут идентифицировать людей в плотном потоке — исходя из их походки, движений тела и даже с маской или очками на лице. По информации СК, возможности видеомониторинга и искусственного интеллекта позволяют находить тех, в «чьем поведении возможны отклонения от норм».

Помимо установки дополнительных систем, ведомство предлагает усилить контроль за школами и сделать вход туда только по специальным карточкам. Фото и время нахождения ребенка в школе предлагают передавать в базу.

Как рассказали в комитете по информатизации, в городе планируется увеличить количество камер с 65 до 179 тысяч. Пока не известно, введут ли дополнительно новые системы в Петербурге.