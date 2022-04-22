Петербуржцам покажут первоцветы Михайловского сада

Украшают Михайловский сад подснежники, крокусы разных оттенков, рябчики и другие первоцветы. На авторских экскурсиях, проводимых сотрудником Русского музея Виктором Мельниковым, петербуржцы смогут познакомиться со всем разнообразием цветов, услышать легенды, связанные с этими растениями, а также другие истории из жизни Михайловского сада.

Экскурсии «Первоцветы Михайловского сада» будут проводить в среду и четверг (начало в 17:00), а также в субботу и воскресенье (начало в 13:00). Сбор группы происходит у входа в сад со стороны Спаса на Крови (вход у канала Грибоедова).

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо прибрести билет. Сделать это можно в кассах Михайловского дворца, а также на сайте Русского музея.

Напомним, уже на этих выходных в Ботаническом саду Петра Великого пройдет традиционный весенний фестиваль «День подснежника», который учредили в 1984 году в Англии. Там считается, что эти цветы, высаженные вокруг дома, уберегают от злых духов.