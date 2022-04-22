Проезд в пригородных автобусах Петербурга сделают бесплатным для некоторых граждан

С 27 апреля по 31 октября 2022 года пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и другие льготные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в автобусах пригородного сообщения при оформлении соответствующих проездных документов.

Оформление бесплатного пригородного автобусного билета необходимо только тем, кто не пользуется именным льготным электронным билетом. Пассажирам, получившем его ранее, дополнительно оформлять бесплатный проездной не нужно.

«Такое решение принято, чтобы горожане, относящиеся к группе особого риска по коронавирусной инфекции — в основном, это пожилые люди, не стояли в очереди за билетами в кассу», — объяснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Перечень автобусных маршрутов пригородного сообщения, на которых будет предоставляться эта мера поддержки, пока не опубликован — как обещают в Смольном, Комитет по транспорту утвердит его в трехдневный срок, то есть к началу следующей недели.