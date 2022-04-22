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Открытые танцполы и концерты на речных трамвайчиках: в Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу

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В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу. Вновь откроются танцполы, а на речных трамвайчиках можно будет проводить концерты. Рассказываем обо всех изменениях.

Shutterstock.com

С 25 апреля разрешаются:

  • индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек;
  • проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и ресторанах;
  • работа танцполов и просмотр культурных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах. Билеты можно продавать без указания места;
  • проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на речных трамвайчиках;
  • проведение по согласованию с Комитетом по культуре культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Сейчас проведение этих мероприятий допускается только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.

Все остальные ограничения продлеваются до 15 мая.

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