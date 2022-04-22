В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу. Вновь откроются танцполы, а на речных трамвайчиках можно будет проводить концерты. Рассказываем обо всех изменениях.
С 25 апреля разрешаются:
- индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек;
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и ресторанах;
- работа танцполов и просмотр культурных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах. Билеты можно продавать без указания места;
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на речных трамвайчиках;
- проведение по согласованию с Комитетом по культуре культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Сейчас проведение этих мероприятий допускается только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.
Все остальные ограничения продлеваются до 15 мая.
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