Какой будет погода в Петербурге на грядущих выходных? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 апреля, Петербург останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в небе над регионом «разрозненные облачные поля», которые не смогут стать причиной дождей.

«Воздушные массы будут активно прогреваться и температурные показатели приблизятся к максимуму, зафиксированному с начала нынешнего года, который составляет +15,3 градуса и наблюдался 20 апреля», — отметил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер ожидается восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, облаков в небе над Петербургом станет больше, местами по области возможны небольшие дожди. Температура воздуха понизится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 23 апреля, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днем +11…+13, на побережье Финского залива местами до +8.

В воскресенье, 24 апреля, днем в городе также обойдется без осадков, однако небольшие дожди могут пройти ближе к вечеру. В ночное время суток температура воздуха составит +2…+4 градуса, прогреется до +11…+13.