Бэби-бум в Ленинградском зоопарке: у миниатюрных камерунских коз родилось аж 11 козлят

За первые две недели апреля мамами стали сразу пять камерунских коз: Веснушка, Нюша, Моника, Звездочка и Забава. Как рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка, новорожденные козлята уже через несколько часов могут встать на ножки и начать бегать по загону. Считать взрослыми их будут, когда им исполнится семь месяцев.

«У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность. Пока мы пытались познакомиться с малютками, их мамы добродушно стояли рядом и сами шли на контакт», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Пока малыши пасутся со своими мамами в отдельных вольерах. Обычно их содержат в Детском зоопарке, а там камерунских коз посетители могут погладить и покормить морковкой и капустой. Но пока они еще совсем маленькие, и крошек представят публике чуть позже, когда они немного окрепнут и привыкнут к людям.