Индустрия туризма Петербурга получит беспрецедентную господдержку

После застоя в пандемию туризму вновь грозит спад – до 2020 года более половины гостей города прибывало из-за рубежа, новая политическая ситуация требует переориентироваться на туристов из России и дружественных стран.
20 апреля были одобрены беспрецедентные меры поддержки отрасли на городском уровне. Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что утверждено полное обнуление налогов предприятий туризма в региональный бюджет на 2022 год. Поддержки такого объема нет ни в одном другом регионе страны. Льготы, которые предоставляются организациям, связанным с туриндустрией, составят в общей сложности 2 млрд рублей в 2022 году. Предприятия туротрасли начали поддерживать еще в пандемию: сейчас для них действует принятая ранее 50% льгота по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
Разрабатываются и предложения по обнулению налогов для предприятий общепита при гостиницах и либерализации визового режима.
Помимо материальной туротрасль получит и информационную поддержку. На уровне правительства принята кампания по популяризации города и области, причем не только традиционных историко-культурных, но и менее известных направлений – санаторно-курортных, креативных, семейных, экологических, в том числе «Комаровский берег» и «Сестрорецкое болото».
Психологически комфортный прогноз по турпотоку на 2022 год – более 5 млн гостей: по мировому критерию, если количество туристов превышает количество жителей, туризм можно считать системообразующей отраслью. Но ситуация нестабильная, поэтому прогнозируемый минимум определен в 3 млн.
В 2019 допандемийном году иностранных гостей было более половины от общего числа туристов, и из них 60% из стран, которые не присоединились к санкциям. Сейчас активно развиваются контакты с Китаем, но по возвращении из зарубежной поездки китайским туристам надо провести три недели в обсервации за свой счет – что, конечно, не способствует выездному туризму.
Перспективными источниками турпотока считаются страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.
Сергей Корнеев рассказал также о том, как санкции влияют на городской туризм. Из зарубежных компаний о прекращении деятельности пока заявили только три отеля группы Sokos.
В связи с уходом booking.com ведется работа с российскими системами бронирования. Во-первых, будут действовать антимонопольные ограничения по размеру комиссии – не более 15%, а во-вторых, обсуждается общая информационная поддержка таких систем.
Сергей Шпилько, почетный президент Российского союза туриндустрии, отметил важность принятых мер, так как несмотря на поддержку в пандемию налоги в целом по стране выросли больше чем на 12%. Бенефициарами в новых условиях стали Крым и Краснодарский край, где турпоток вырос на 40% и 50%. А такие центры международного туризма как Москва и Санкт-Петербург столкнулись со снижением доходов и без мер поддержки просто не сохранили бы объекты туриндустрии. Кроме того, регионы, больше всего принимавшие иностранных туристов, имеют и самое высокое качество обслуживания, при этом цены в них выросли меньше по сравнению с другими.
Елена Владимировна Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок, рассказала о том, что 80% всего делового туризма связано с конгрессами и выставками, а в среднем деловой турист тратит в 3-4 раза больше обычного. Из 234 млрд рублей, которые потратили в прошлом году гости города, 40 млрд пришлось на участников деловых событий.
В сложившейся ситуации под угрозой отмены многие мероприятия и требуется срочно пересматривать взаимодействия и искать новых партнеров. Поддержка в виде освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога позволила высвободить ресурсы для поиска новых решений. Порядка 3% ВВП России дают конгрессно-выставочные мероприятия, отрасль старается усилить свои позиции и разработать новые направления. 15–18 июня планируется проведение юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, участие в котором уже подтвердили 69 стран.
Комментарии (0)