Индустрия туризма Петербурга получит беспрецедентную господдержку

После застоя в пандемию туризму вновь грозит спад – до 2020 года более половины гостей города прибывало из-за рубежа, новая политическая ситуация требует переориентироваться на туристов из России и дружественных стран.

20 апреля были одобрены беспрецедентные меры поддержки отрасли на городском уровне. Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что утверждено полное обнуление налогов предприятий туризма в региональный бюджет на 2022 год. Поддержки такого объема нет ни в одном другом регионе страны. Льготы, которые предоставляются организациям, связанным с туриндустрией, составят в общей сложности 2 млрд рублей в 2022 году. Предприятия туротрасли начали поддерживать еще в пандемию: сейчас для них действует принятая ранее 50% льгота по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

Разрабатываются и предложения по обнулению налогов для предприятий общепита при гостиницах и либерализации визового режима.