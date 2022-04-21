18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Смольный не станет запускать «Невский маршрут» в 2022 году

Поделиться:

В Петербурге в 2022 году не станут запускать «Невский маршрут». Водные речные трамвайчики связывали шесть причалов в центре города.

В комитете по транспорту рассказали, что от проекта решили отказаться из-за его невостребованности. В прошлом году судовладельцы понесли значительные убытки несмотря на льготы на швартовку, которые им предоставил город.

«"Невский маршрут" функционировал с 7 августа по 19 сентября прошлого года. Пассажиры пользовались им исключительно в туристических, а не в транспортных целях, и только в выходные и теплые дни», — сказано в комментарии Комтранса.

В Смольном отметили, что не собираются возобновлять работу водного такси «Аквабус», который функционировал с 2008 по 2015 год. К «Невскому маршруту» подключили пять судоходных компаний, которые входят в Ассоциацию владельцев пассажирских судов Петербурга. Речные трамвайчики останавливались у Летнего сада, Адмиралтейства, а также на Арсенальной, Петровской и Мытнинской набережных.

Эксперимент редакции: как работают водные городские трамвайчики «Невский маршрут»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: