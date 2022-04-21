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В Ленобласти протестируют систему оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам

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В Ленинградской области планируют в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам. Она уже работает в Петербурге.

Shutterstock.com

«В этом году планируем запустить портал и мобильное приложение «Транспорт Ленинградской области», запустить пилотный проезд по оплате проезда QR-кодами онлайн на маршрутах Всеволожского и Кировского районов», — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовал первый этап перехода на новую модель транспортного обслуживания — так называемой «транспортной реформы». Оплатить проезд теперь можно всеми видами действующих электронных проездных — включая льготные, школьные и студенческие, бесконтактной банковской картой или разовым QR-билетом.

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Кроме того, летом 2021 года Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об использовании в Ленинградской области проездных карт «Тройка». Планируется, что интеграция билетных систем позволит региону не только обеспечить прозрачность платежей за пассажирские перевозки, но и улучшить их качество.

Ранее также стало известно, что транспортная реформа, которую 1 апреля 2022 года запустили в Петербурге, может не состоятся в задуманном виде. Правительство столкнулось с нехваткой порядка 4 миллиардов рублей на реализацию второго и третьего этапов реформы. Именно в такую сумму власти оценивают размер федерального субсидирования, необходимого для покупки автобусов на газовом топливе.

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