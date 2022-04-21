Солнечно и сухо: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на сегодня и ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять гребень антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, погода «сохранится солнечно, сухой и относительно теплой».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 апреля, в Петербурге обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, днем +13…+15. В субботу, 23 апреля, в городе также без осадков. В ночное время суток +1…+3 градуса, днем воздух прогреется до +11…+13, местами в пригородах до +8.