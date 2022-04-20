Первый этаж торговых бань Екимовой на Петроградской стороне разрушили, несмотря на судебный запрет

Активисты рассказали, что компания подрядчик «Прайд» 20 апреля продолжила сносить торговые бани Екимовой на Петроградской стороне, несмотря на судебный запрет, который был вынесен 19 апреля.

«Приставы на месте. Работы не ведутся, но первый этаж — дореволюционный — рухнул», — заявили активисты. Они также рассказали, что охранники не пустили судебных приставов на территорию, где проводятся работы, и применили к ним физическую силу. Сами градозащитники продолжают стоять у ворот и ожидают приезда полиции. В самой компании заявили, что сегодня не занимались демонтажем.

Напомним, Куйбышевский районный суд запретил сносить торговые бани Екимовой в Петроградском районе на время разбирательств. Об этом сообщили градозащитники со ссылкой на судебное определение.

Сейчас градозащитники пытаются установить точные даты построек на участке. Все здания на Малом проспекте П.С., 4 юридически объединены в один объект, который датирован 1948 годом. Но градозащитники утверждают, что на территории находятся постройки, возведенные в первой половине XIX века, — их снос незаконен. Активистам удалось через суд добиться запрета на демонтаж зданий пока ведется установка точных дат возведения построек.