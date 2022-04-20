В Петербурге продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса

В комитете по градостроительству и архитектуре уточнили, что перенос сроков по приему заявок не связан с их отсутствием. «Предложения поступают, решили дать больше возможностей желающим их предоставить», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванного собеседника.

Смольный обозначил несколько критериев предлагаемых изображений. На конкурс принимаются картины, которые связаны с творчеством Хармса, его личностью и жизненным путем. Это могут быть авторские рисунки или известные изображения, фотографии, графика к произведениям поэта. Жителей города просят присылать «достаточно контрастные» вертикальные изображения хорошего качества. Формат файлов — jpg, размер — не менее 2 мегабайт.

Как только прием заявок завершится, комиссия во главе с главным художником Алексеем Моором рассмотрит и отберет несколько изображений — они будут сменять друг друга на стене.

Напомним, стрит-арт-портрет Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского все-таки решили закрасить. Его место займет световая проекция — так называемый «световой стрит-арт», придуманный Смольным совместно с «Ленсветом». Тестовый запуск уже состоялся — посмотрите, как может выглядеть новое изображение.