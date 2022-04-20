Александр Розенбаум отказался становиться почетным гражданином Петербурга

Певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум отказался становится почетным гражданином Петербурга и снял свою кандидатуру на это звание. Причины музыкант объяснять не стал.
Как пишет «Фонтанка», Розенбаум отозвал свое согласие на заявку, поданную региональной общественной организацией мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремесел». Сегодня, 20 апреля, депутаты городского парламента должны принять решение, будут ли выбирать почетных граждан Петербурга в этом году.
«Розенбаум Александр Яковлевич написал заявление о том, что он снимает свою кандидатуру», — заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Причину, по которой Розенбаум отказался становиться почетным гражданином города, он не назвал.
Оставшиеся кандидаты название почетного гражданина Петербурга в 2022 году:
- Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»;
- Дмитрий Морозов, основатель и председатель совета директоров компании BIOCAD;
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России;
- Владимир Ходырев, президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запад» и учредитель историко-патриотического информационного центра «Путь к Победе».
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