Александр Розенбаум отказался становиться почетным гражданином Петербурга

Как пишет «Фонтанка», Розенбаум отозвал свое согласие на заявку, поданную региональной общественной организацией мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремесел». Сегодня, 20 апреля, депутаты городского парламента должны принять решение, будут ли выбирать почетных граждан Петербурга в этом году.

«Розенбаум Александр Яковлевич написал заявление о том, что он снимает свою кандидатуру», — заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Причину, по которой Розенбаум отказался становиться почетным гражданином города, он не назвал.

Оставшиеся кандидаты название почетного гражданина Петербурга в 2022 году: