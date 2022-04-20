Открытие «Дома книги» на Невском откладывается. Все из-за бывшего арендатора

Арбитражный суд Северо-Западного округа определил приостановить исполнение решения арбитражного и апелляционного судов Петербурга о расторжении договора аренды между ООО «Книжный магазин №1» и ЗАО «Зингер». Это решение принято для того, чтобы сохранить баланс интересов на время рассмотрения кассационной жалобы ответчика. Соответствующий документ опубликовали юристы 20 апреля.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявлял, что последнее заседание суда, которое прошло 15 марта, окончательно решило вопрос с выселением ООО «Книжный магазин №1». Чиновник также объявлял о старте работ по реконструкции помещений, чтобы к июню открыть в исторических стенах новый дом книги, подконтрольный городским властям. Предполагалось, что «Альфа-банк» пойдет навстречу петербургским чиновникам и подпишет договор субаренды с городской компанией.

Как сообщает «Фонтанка», такие переговоры велись, однако на сегодняшний день каких-либо конкретных договоренностей не было достигнуто. Новое решение окружного арбитражного суда приостанавливает все процессы по передаче помещений дома Зингера в распоряжение городских властей. Следующее заседание состоится только 7 июня, и раньше этого срока говорить о заключении договоров со Смольным не приходится. А значит, откладывается и намеченное на июнь открытие магазина.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд отклонил апелляцию «Дома книги» о признании недействительным договора аренды магазина с домом Зингера. Это означает, что арендодатель (Альфа-банк) вправе выселить «Книжный магазин № 1».

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение признать недействительным договоры субаренды между ЗАО «Зингер» (нынешний владелец помещений) и ООО «Книжный магазин №1». Затем хозяин торговой точки подал апелляцию. По его мнению, не было представлено убедительных доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер».

После завершения судебных тяжб предполагается, что в дом Зингера вернется старейший книжный магазин Петербурга. Вместо «Дома книги» разместят государственную сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», которую в 1999 году выселили под предлогом ремонта из здания.