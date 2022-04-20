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Транспортная реформа в Петербурге может не состояться. Рассказываем, с чем это связано

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Транспортная реформа, которую 1 апреля 2022 года запустили в Петербурге, может не состоятся в задуманном виде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-губернатора Максима Соколова, которое он сделал на заседании рабочей группы Госсосвета РФ в Казани.

Akintevs / Shutterstock.com

Чиновник рассказал, что правительство столкнулось с нехваткой порядка 4 млрд рублей на реализацию второго и третьего этапов транспортной реформы. Именно в такую сумму власти оценивают размер федерального субсидирования, необходимого для покупки автобусов на газовом топливе.

По информации Соколова, средства от Минпромторга на эти цели заблокировал Минфин в поисках дополнительных источников бюджета. Как рассказал вице-губернатор, по этой причине второй и третий этапы реформы находятся под угрозой срыва, поскольку в планах не было предусмотрено отсутствие федеральных субсидий.

Размер государственных вложений на одно транспортное средство составляет от 500 тысяч до 2,8 миллиона рублей. По словам Соколова, без субсидий городу «будет тяжело в полном объеме поднять переход на сжиженный и компримированный природный газ». Вице-губернатор предложил сохранить субсидии на 2022 год в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года».

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