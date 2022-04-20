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У Янтарной комнаты в Царском селе появилась точная VR-версия

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У Янтарной комнаты в музее-заповеднике «Царское село» появилась точная VR-версия. В отличие от оригинала, в дополненной реальности экспонаты можно «трогать» руками и рассматривать с максимально близкого расстояния.

VR-версию Янтарной комнаты создали в музее при поддержке ПАО «Газпром», разработкой занималась студия Stereoforma. Команда воссоздала точную интерактивную модель «восьмого чуда света» в формате виртуальной реальности.

Шлемы и контроллеры позволяют рассмотреть интерьер в мельчайших подробностях, приблизить предметы и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от посещения музея вживую, в виртуальном пространстве экспонаты можно «трогать» руками и рассматривать с максимально близкого расстояния.

Над созданием виртуальной Янтарной комнаты трудились около года. Как говорят создатели VR-версии, пока аналогов этой работы в мире не существует. Похожие проекты музеев в виртуальной реальности представлены в нескольких крупных зарубежных музеях, но на данный момент они уступают VR-версии Янтарной комнаты по степени детализации.

Уже в мае в составе выставки «Петр I. Начало янтарного пути» шлемы виртуальной реальности отправятся в тур по городам России — в Калининград, Воронеж и Псков, а позже посетят и другие отдаленные регионы страны.

ГМЗ «Царское Село»
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