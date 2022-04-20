Как рассказали «Собака.ru» организаторы сбора, в настоящее время существует острая необходимость в канцелярских принадлежностях для 70 школьников — так как дети идут в школу уже с понедельника — и малышей. Принести можно:

ручки, карандаши, ластики;

тетради;

пеналы;

клеи-карандаши;

акварельные краски, кисти;

пластилин;

цветной картон;

альбомы для рисования;

фломастеры, цветные карандаши;

раскраски.

Принести вещи для беженцев можно до 22 апреля включительно в кафе «Утро» на Садовой улице, 91 с 11:00 до 18:00. В субботу, 23 апреля, их отвезут пансионат близ Тихвина, в котором размещены беженцы из Мариуполя.

Напомним, сегодня, 20 апреля, MusicAeterna и российский Красный крест также организуют сбор первой необходимости для беженцев с маленькими детьми. Пункт приема открыт в Доме Радио.