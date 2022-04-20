В Коломне собирают вещи для беженцев из Мариуполя. Одеждой и питанием они обеспечены, однако существует необходимость в канцелярских принадлежностях для детей, которые возобновят обучение в школах уже в следующий понедельник.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы сбора, в настоящее время существует острая необходимость в канцелярских принадлежностях для 70 школьников — так как дети идут в школу уже с понедельника — и малышей. Принести можно:
- ручки, карандаши, ластики;
- тетради;
- пеналы;
- клеи-карандаши;
- акварельные краски, кисти;
- пластилин;
- цветной картон;
- альбомы для рисования;
- фломастеры, цветные карандаши;
- раскраски.
Принести вещи для беженцев можно до 22 апреля включительно в кафе «Утро» на Садовой улице, 91 с 11:00 до 18:00. В субботу, 23 апреля, их отвезут пансионат близ Тихвина, в котором размещены беженцы из Мариуполя.
Напомним, сегодня, 20 апреля, MusicAeterna и российский Красный крест также организуют сбор первой необходимости для беженцев с маленькими детьми. Пункт приема открыт в Доме Радио.
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