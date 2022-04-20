MusicAeterna и российский Красный крест организуют сбор вещей первой необходимости для беженцев с маленькими детьми

MusicAeterna и российский Красный крест организуют сбор первой необходимости для беженцев с маленькими детьми. Пункт приема будет открыт в Доме Радио совместно с российским Красным крестом.
Сегодня, 20 апреля, с 14:00 до 21:00 российский Красный крест развернет в галерее Дома Радио (вход с Малой Садовой улицы) пункт приема предметов первой необходимости для беженцев с маленькими детьми. Есть потребность в детском питании, средствах по уходу за детьми, постельных принадлежностях, одежде для детей, канцтоварах. Как отметили в musicAeterna, важно, чтобы вещи были новыми: в заводской упаковке и с этикетками.
Вечером в Доме Радио прозвучит духовная музыка для хора a capella. В первом отделении концерта хор musicAeterna исполнит произведения, посвященные Богородице. Второе отделение концерта посвящено духовной музыке Альфреда Шнитке. Прозвучат фрагменты из Хорового концерта на слова Григора Нарекаци (1984-1985), цикла для хора a capella «Покаянные стихи» (1987) и несколько самостоятельных произведений Альфреда Шнитке, в которых скорбь и «сокрушение сердечное» превращаются в путь к Истине и Богу. Подробности и билеты можно найти по ссылке.
О благотворительности:
Для musicAeterna важно не только выступать на знаменитых сценах, но и играть музыку для тех людей, кто нуждается в поддержке и утешении, однако по разным причинам не может прийти в концертный зал. Музыканты musicAeterna выступали в Первом хосписе, где при Петербургской епархии существует Елизаветинское сестричество и школа сестер милосердия с бесплатным обучением. Давали концерты в пермском детском онкогематологическом диспансере, о пациентах которого также заботятся сестры возрождаемого в Перми Елизаветинского сестричества. Музыканты навещают подопечных патронажной службы, сотрудников и сестер милосердия Марфо-Мариинской обители в Москве. С прошлого года, совместно с фондом «Со-единение», оркестр musicAeterna первым в России начал проводить тактильные концерты для людей с одновременным нарушением слуха и зрения, которые воспринимают музыку через вибрацию, прикасаясь к музыкантам и инструментам.
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