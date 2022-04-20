MusicAeterna и российский Красный крест организуют сбор вещей первой необходимости для беженцев с маленькими детьми

Сегодня, 20 апреля, с 14:00 до 21:00 российский Красный крест развернет в галерее Дома Радио (вход с Малой Садовой улицы) пункт приема предметов первой необходимости для беженцев с маленькими детьми. Есть потребность в детском питании, средствах по уходу за детьми, постельных принадлежностях, одежде для детей, канцтоварах. Как отметили в musicAeterna, важно, чтобы вещи были новыми: в заводской упаковке и с этикетками.

Вечером в Доме Радио прозвучит духовная музыка для хора a capella. В первом отделении концерта хор musicAeterna исполнит произведения, посвященные Богородице. Второе отделение концерта посвящено духовной музыке Альфреда Шнитке. Прозвучат фрагменты из Хорового концерта на слова Григора Нарекаци (1984-1985), цикла для хора a capella «Покаянные стихи» (1987) и несколько самостоятельных произведений Альфреда Шнитке, в которых скорбь и «сокрушение сердечное» превращаются в путь к Истине и Богу. Подробности и билеты можно найти по ссылке.