В Петербурге на Пасху изменится работа наземного транспорта. В метрополитене график не поменяется

В Пасхальную ночь в Петербурге не станут менять график работы метрополитена. Однако внесут изменения для наземного транспорта. Рассказываем подробнее.
Петербургский метрополитен третий год подряд не станет продлевать режим работы на Пасху, несмотря на коронавирусные послабления, сообщает Смольный.
«Метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Городской общественный транспорт в Пасху будет работать по графику выходного дня», — рассказали в комитете по транспорту.
Однако, некоторые изменения внесли для наземного транспорта. Дополнительные автобусы поедут к петербургским кладбищам в Великую субботу и непосредственно в Пасху, 24-го числа. Усиливать будут маршруты №90, 195 (к Южному кладбищу), №397, 398 (к Северному кладбищу), №138 (к кладбищу у Крематория), №382 (к Казанскому кладбищу).
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