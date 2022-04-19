В Петербурге на Пасху изменится работа наземного транспорта. В метрополитене график не поменяется

Петербургский метрополитен третий год подряд не станет продлевать режим работы на Пасху, несмотря на коронавирусные послабления, сообщает Смольный.

«Метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Городской общественный транспорт в Пасху будет работать по графику выходного дня», — рассказали в комитете по транспорту.

Однако, некоторые изменения внесли для наземного транспорта. Дополнительные автобусы поедут к петербургским кладбищам в Великую субботу и непосредственно в Пасху, 24-го числа. Усиливать будут маршруты №90, 195 (к Южному кладбищу), №397, 398 (к Северному кладбищу), №138 (к кладбищу у Крематория), №382 (к Казанскому кладбищу).