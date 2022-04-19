Отсутствие солнца компенсирует тепло: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 апреля, погоду в Петербурге продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления. При переменной облачности в регионе обойдется без существенных осадков, а температурные показатели на 3-4 градуса превысят климатическую норму.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по прогнозу Леуса, характер погоды изменится мало, а прогрев усилится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 апреля, в Петербурге сохранится небольшая облачность, зато по-прежнему обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, днем +13…+15, местами до +10.

В четверг, 21 апреля, в городе все еще прогнозируется небольшая облачность при отсутствии осадков. В ночное время суток температура составит +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до 13-15 градусов.