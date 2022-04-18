В Петербурге внесли в реестр памятников четыре позднесоветских модернистских здания. В том числе — ТЮЗ

По федеральному закону «Об объектах культурного наследия», такие постройки защищены от сноса и подлежат государственной охране. В феврале Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал, что совместно с Петербургским союзом архитекторов готовит методичку, по которой выработают критерии оценки объектов советской архитектуры периода 1950–1980-х годов.

Ранее государство охраняло только здания, которые были возведены не позднее 1950-х годов. Исключение сделали для хрущевки в Петергофе на Озерковой улице, 49, корпус 2, — ее признали не памятником архитектуры, но памятником истории: в ней находилась квартира-мастерская ученика Казимира Малевича, советского художника Владимира Стерлигова и его супруги, художницы Татьяны Глебовой, работавшей с Павлом Филоновым. Стерлигов и Глебова в 1960-х создали так называемую старопетергофскую школу.

Группа экспертов КГИОП продолжит обсуждение объектов архитектуры СССР. В ведомстве отмечали, что пласт наследия модернистской эпохи недостаточно изучен, а глава комитета Сергей Макаров попросил Союз архитекторов дополнить список сооружений для продолжения дискуссии.