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В Петербурге начнут тестировать независимых гидов-экскурсоводов

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В Смольном готовят запуск системы аттестации гидов-экскурсоводов. Позже ее интегрируют в создание единого реестра Ростуризма. Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма.

Shutterstock.com

В ведомстве напомнили, что 1 июля 2022 года вступят в силу поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно новым правилам, экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-переводчикам потребуется сдать экзамен, по итогам которого их будут вноситься в специальный реестр.

Тестирование будет проходить в два этапа: компьютерного экзамена и личного собеседования. «На единой цифровой платформе идет разработка порядка 40 билетов (всего готовится 1200 вопросов), создаются алгоритмы для внесения изменений в билеты, подачи заявления для прохождения экзамена, прорабатывается вся логистика, связанная с этим процессом», — рассказали в комитете.

Тестовый экзамен будет проходить в специально оборудованном помещении, подготовленном Городским туристско-информационным бюро. А после него потребуется пройти собеседование — онлайн или очно.

На единой цифровой платформе Петербурга сформируется система личных кабинетов. В них экскурсоводы смогут размещать сведения о туристских продуктах, расценках, графике работы и другой справочной информации. Для пользователей будет доступен рейтинг гидов.

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