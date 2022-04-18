Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. В этом году его тема — «Наследие и климат». Серия фотографий, тематические плакаты и «Открытый город» — рассказываем, какие проекты подготовил Петербург к праздничной дате.
КГИОП публикует серию фотографий из своего архивного собрания, посвященную истории наводнений в Петербурге. Также комитетом подготовлен видеоролик «Влияние климата на объекты культурного наследия Санкт‑Петербурга». В нем рассказывается о том, какое влияние климатические условия города оказывают на состояние зданий, гидротехнических сооружений и скульптуры, и какие проблемы приходится решать реставраторам.
С 2004 года сотрудники КГИОП своими силами проводили экскурсии по объектам, которые в другие дни недоступны для свободного посещения или открылись после проведения реставрации. Эта традиция с 2016 года переродилась в культурно-просветительский проект «Открытый город». Сегодня, 18 апреля, дан старт нового, VII сезона, в рамках которого запланировано проведение тысячи очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий.
Кроме того, к Международному дню памятников и исторических мест подготовлены тематические плакаты с изображением памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади и ансамбля улицы Зодчего Росси. Это работы резидента студии Новые городские художники Любови Образцовой, созданные в рамках инклюзивного проекта Арт-резиденция.
«Неожиданные и аутентичные образы Северной столицы, какими их увидели и открыли для себя самобытные и неординарные художники, можно будет увидеть в различных проектах КГИОП, рассказывающих о культурном наследии нашего города», — отмечают в комитете.
Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается 18 апреля. Праздник был учрежден в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
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