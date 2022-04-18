С 2004 года сотрудники КГИОП своими силами проводили экскурсии по объектам, которые в другие дни недоступны для свободного посещения или открылись после проведения реставрации. Эта традиция с 2016 года переродилась в культурно-просветительский проект «Открытый город». Сегодня, 18 апреля, дан старт нового, VII сезона, в рамках которого запланировано проведение тысячи очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий.

Кроме того, к Международному дню памятников и исторических мест подготовлены тематические плакаты с изображением памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади и ансамбля улицы Зодчего Росси. Это работы резидента студии Новые городские художники Любови Образцовой, созданные в рамках инклюзивного проекта Арт-резиденция.

«Неожиданные и аутентичные образы Северной столицы, какими их увидели и открыли для себя самобытные и неординарные художники, можно будет увидеть в различных проектах КГИОП, рассказывающих о культурном наследии нашего города», — отмечают в комитете.