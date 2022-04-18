Больше облаков, но без дождей: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 апреля, Петербург останется под влиянием гребня антициклона. Однако он постепенно теряет силы: облаков в небе над регионом станет больше, при этом вероятность дождей по-прежнему будет минимальна.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков, а температура воздуха будет достигать в дневные часты +13 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник, 19 апреля, в Петербурге пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем +12…+14. В среду, 20 апреля, в городе также обойдется без осадков. В ночное время суток 0…+2 градуса, днем воздух прогреется до +13…+15.