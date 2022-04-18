Больше облаков, но без дождей: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале рабочей недели

Антициклон, управляющий погодой в Петербурге, теряет силы. Новая неделя начнется с облаков в небе над городом, но без дождей. Публикуем прогноз синоптиков на ближайшие дни.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 апреля, Петербург останется под влиянием гребня антициклона. Однако он постепенно теряет силы: облаков в небе над регионом станет больше, при этом вероятность дождей по-прежнему будет минимальна.
Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков, а температура воздуха будет достигать в дневные часты +13 градусов.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник, 19 апреля, в Петербурге пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем +12…+14. В среду, 20 апреля, в городе также обойдется без осадков. В ночное время суток 0…+2 градуса, днем воздух прогреется до +13…+15.
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