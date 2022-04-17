Часть дома Кранкенгагена напротив Новой Голландии выставили на продажу за 147 млн рублей

На продажу выставлены помещения, общая площадь которых составляет 2,1 тыс. м2. — это 80% от всей площади здания. Заявки будут принимать до 30 мая.

По данным «Делового Петербурга», эксперты оценивают предложенную цену по-разному. Как считает директор департамента отдела продажи земли и девелоперских проектов ООО «Коллиерз Интернешнл» Антон Орлов, начальная стоимость соответствует состоянию здания. А управляющий партнера Rusland SP Андрей Бойков назвал такую цену привлекательной.

«Причина низкой стоимости может заключаться в том, что продается лишь часть помещений, а не все здание целиком. При этом локация у объекта потрясающая, и спрос, безусловно, будет», — цитирует издание эксперта.

По предположению РАД, дом Кранкенгагена можно приспособить под апартаменты. Как отметил председатель комиссии отельеров «Опоры России» в Петербурге Эдуард Демидов, в городе есть нехватка апартаментов «высокого уровня». Эксперт добавил, что инвесторы готовы покупать объекты в диапазоне 50–60 тыс. рублей за 1 м2.