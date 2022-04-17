Часть дома Кранкенгагена напротив Новой Голландии выставили на продажу за 147 млн рублей

В Петербурге за 147 миллионов рублей планируют продать часть дома Ф. В. Кранкенгагена, который находится напротив Новой Голландии. Как пишет Piter.TV со ссылкой на АО «Российский аукционный дом», торги состоятся 7 июня.
На продажу выставлены помещения, общая площадь которых составляет 2,1 тыс. м2. — это 80% от всей площади здания. Заявки будут принимать до 30 мая.
По данным «Делового Петербурга», эксперты оценивают предложенную цену по-разному. Как считает директор департамента отдела продажи земли и девелоперских проектов ООО «Коллиерз Интернешнл» Антон Орлов, начальная стоимость соответствует состоянию здания. А управляющий партнера Rusland SP Андрей Бойков назвал такую цену привлекательной.
«Причина низкой стоимости может заключаться в том, что продается лишь часть помещений, а не все здание целиком. При этом локация у объекта потрясающая, и спрос, безусловно, будет», — цитирует издание эксперта.
По предположению РАД, дом Кранкенгагена можно приспособить под апартаменты. Как отметил председатель комиссии отельеров «Опоры России» в Петербурге Эдуард Демидов, в городе есть нехватка апартаментов «высокого уровня». Эксперт добавил, что инвесторы готовы покупать объекты в диапазоне 50–60 тыс. рублей за 1 м2.
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