В центре Петербурга при демонтаже дома Рыжкина обрушилась стена. Есть пострадавший

Сегодня, 16 апреля, в Петербурге при демонтаже оставшейся части дома Рыжкина на Лиговском проспекте обрушилась стена. В результате этого пострадал один рабочий.
Как пишет пресс-служба Центрального района, инцидент произошел в 10:30. Несущая стена разобранного дома № 127 упала на рабочего. Его удалось извлечь из-под завалов еще до приезда спасателей и доставить в больницу.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные, медицинские службы и исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова.
Добавим, что снос дома Рыжкина начался еще в 2015 году. При этом КГИОП направлял в суд протокол о незаконном сносе. Сейчас здание собираются реконструировать, а рядом должен появиться новый апарт-отель.
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