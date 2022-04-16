В центре Петербурга при демонтаже дома Рыжкина обрушилась стена. Есть пострадавший

Как пишет пресс-служба Центрального района, инцидент произошел в 10:30. Несущая стена разобранного дома № 127 упала на рабочего. Его удалось извлечь из-под завалов еще до приезда спасателей и доставить в больницу.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные, медицинские службы и исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова.

Добавим, что снос дома Рыжкина начался еще в 2015 году. При этом КГИОП направлял в суд протокол о незаконном сносе. Сейчас здание собираются реконструировать, а рядом должен появиться новый апарт-отель.