Музей-заповедник «Царское село» переходит на летний режим работы

С 16 апреля в Екатерининском дворце будут действовать три маршрута. В первый входят золотая анфилада Растрелли, Большой зал и Янтарная комната. Второй откроется с 30 апреля — он также включает парадные залы, в том числе Большой зал, Картинный зал и Янтарную комнату, выставку «Романовы в Царском Селе» и памятные комнаты Александра I. Церковь Воскресения Христова авторства Растрелли, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича доступны на третьем маршруте.

Режим работы Екатерининского дворца с 10:00 до 18:00, касса открыта до 16:45, а вход осуществляется до 17:00. Во вторник дворец закрыт для посетителей. Посещение организовано по сеансам, подробности можно найти по ссылке.

В Александровском дворце можно познакомиться с личными апартаментами Николая II и его супруги Александры Федоровны. В экспозицию включены два помещения Библиотек, Угловая гостиная, Кленовая гостиная, Палисандровая, Сиреневый кабинет, Спальня, Приемная, Рабочий и Парадный кабинеты императора, Мавританская уборная.

Режим работы Александровского дворца с 10:00 до 18:00, касса открыта до 16:45, а вход осуществляется до 17:00. В среду дворец закрыт для посетителей. Посещение организовано по сеансам, подробности можно найти по ссылке.

В одном из залов цокольного этажа Александровского дворца действует VR-проект «Путешествие в императорском поезде». С помощью современных технологий в виртуальной реальности в мельчайших подробностях воссозданы исторические интерьеры вагонов одного из первых поездов царской России.

Режим работы Екатерининского парка:

С 16 апреля по 31 июля — с 07:00 до 23:00. С 1 по 30 августа — с 07:00 до 22:00. С 1 сентября — с 07:00 до 21:00. Кассы работают с 09:00 до 19:00. Попасть в парк также можно бесплатно, но в определенные временные слоты — с 07:00 до 09:00, а также с 19:00 до закрытия парка. Билеты можно приобрести в кассах на входе или онлайн по ссылке. Входы в парк у фонтана «Лебедь», у Эрмитажной кухни, у Кадетских ворот, у Орловских ворот и на Треугольной площади.

Режим работы Александровского парка:

С 16 апреля по 31 июля — с 07:00 до 23:00. С 1 по 30 августа — с 07:00 до 22:00. С 1 сентября — с 07:00 до 21:00. Парк бесплатный для посещения. Входы в него у Розовой караулки, у Александровских ворот (на Елевую аллею), у Императорской фермы, напротив Ратной палаты, у Александровского дворца, у Знаменской церкви, а также у Большого Китайского моста.