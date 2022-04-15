Талон на еду 1944 года и серебряная ложка 1922-го: посмотрите на находки из «подпольного» тайника в петербургской квартире

О «подпольных находках» пишет «Фонтанка». По словам Егора Захарова, специалиста по отделке, который участвует в ремонте квартиры, под вскрытыми полами обнаружились два культурных словя: дореволюционный и советский. Он отметил, что «там явно после после войны вскрывали полы и убирали печи, когда дом переводился на паровое отопление».

«На месте печей закладывали полы. Знаете, что археологи больше всего любят выгребные ямы при кабаках, куда все выкидывали? Здесь то же самое: что люди считали мусором, выкидывали в тот момент, когда шли ремонтные работы», — отметил он.

Также Захаров не исключил, что часть мелких вещей — например, монеты, просто провалились в щели и под плинтусы, тогда как другие принесли под пол крысы. «Они явно под полом бегали, там и несколько штук их истлевших скелетов было найдено. Я думаю, ложку крыса просто утащила с кухни с едой, иначе она бы никак не могла туда попасть», — поделился он.

Самой ценной находкой Захаров назвал талон на еду, датированный осенью 1944 года. Также под полами нашли советские спичечные коробки, билетики на общественный транспорт, шахматные фигуры, столовые приборы, детские игрушки и несколько десятков советских монет.

Все найденные вещи хозяйка квартиры Евгения Клодина решила оставить. В планах у нее организовать «какую-то инсталляцию с ними». «Из того, что там найдено, я вижу две вещи, которые, может, кто-то назовет помойкой, но для меня они ценны символически. Это будет встроено в декор когда-нибудь, когда квартиру отремонтируют: талончик [на еду] и спичечный коробок, где написано "Мир победит войну"», — рассказала она.