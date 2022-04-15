По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 апреля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего в центр Европейской России. Его усилиями в регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня в городе составит +4…+6 градусов, по области +2…+7 — это на 1-2 градуса ниже климатической нормы середины апреля. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, местами пройдет кратковременные дожди и будет «чуть теплее, чем сегодня».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 16 апреля, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет снег, мокрый снег, местами небольшой; днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит +1…+1 градус, днем +5…+7.

В воскресенье, 17 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днем в город вернется тепло — столбики термометров покажут 8-10 градусов выше нуля. На побережье Финского залива в этот день температура воздуха местами будет доходить до +5 градусов.