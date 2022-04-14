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Петербуржцев попросили не поить ежей молоком. Иначе у них скрутит животики

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В Петербурге пробудились от спячки ежи — встретить их можно на садовых участках или прямо в огородах. Горожан призвали не «одомашнивать» ежей, в особенности — не поить их молоком. Все дело в несварении.

Shutterstock.com

Поиску пищи еж посвящает большую часть своей жизни. В природе зверьки питаются лягушками, мышевидными грызунами, различными беспозвоночными — улитками слизняками, насекомыми. Также ежи не прочь полакомиться птенцами и яйцами мелких птиц, гнездящихся на земле. Добычу они ищут ночью с помощью отличного слуха и обоняния.

«Иногда забота может навредить гостю — взрослые особи не могут переваривать молочные продукты, поэтому не стоит пытаться подкормить ежа молоком», — воззвали к петербуржцам в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как отмечают в комитете, случайно встретив ежа, как и любое дикое животное, не стоит его беспокоить — лучше отойти в сторону, чтобы он смог спокойно спрятаться. Также нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него — милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши.

Еж является очень беспокойным, шумным и не особо чистоплотным соседом. В случае укуса следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

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