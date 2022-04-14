Благотворительный маркет пройдет в центре «Антон тут рядом» на Невском проспекте. Студенты и сотрудники фонда будут продавать продукцию инклюзивных мастерских, а все собранные средства отправятся на помощь детям и взрослым с аутизмом.

На маркете со скидкой можно будет найти авторскую керамику, текстиль, блокноты и тетради ручной работы, а также мерч с уже ставшими знаменитыми цитатами и графикой от аутичных художников.

Весь день тату-мастер kek.tattoo будет бить татуировки по эскизам аутичных художников в поддержку фонда. В порядке живой очереди можно будет выбрать изображение из каталога или заказать эскиз у художников прямо в мастерской.

В маркете также примут участие такие бренды, как журнал «Сеанс», «Самокат», Брошечная им. Билла Трейлора, ОНО МОЁ ||| VINYL STORE, «Манифест» и AF Brew. PlantBüro проведут зеленый своп: с 12:00 до 19:00 можно будет бесплатно обменять растения и уйти с новым зеленым другом. Вечером участникам маркета обещают еще одного секретного музыкального гостя, которого сотрудники фонда объявят в пятницу в социальных сетях.

Благотворительный маркет от фонда «Антон тут рядом» пройдет 17 апреля в центре на Невском проспекте, 104. Начало в 12:00, вход свободный.