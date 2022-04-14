«Почта России» запустила собственную торговую марку с вареньем, консервами и сушками

«Почта России» запустила собственную торговую марку. Под брендом «Почтовая марка» будут производить варенье, консервы, сушки и другие продукты.
Под брендом «Почтовая марка» будут продавать консервы (варенье из клюквы, лимоны с имбирем и овощные консервы), кондитерские изделия (сушки, хлебные палочки и печенье с изюмом), макаронные изделия, крупы, соки, безалкогольные напитки, молоко, варенье, овощные консервы, бытовую химию, а также товары для дома. Всего покупателям обещают более 200 наименований.
Первые товары уже поступили в 39 регионов страны, приобрести продукцию можно в отделениях «Почты России». Все продукты под новым брендом производят российские компании.
Заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле — о запуске «Почтовой марки»:
Первые собственные товары с логотипом «Почты» появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет. Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с «Почтой» брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков — одна из ключевых задач этого запуска. При этом «Почта» как заказчик определяет требования к товарам, контролирует качество производимых продуктов и ставит свой знак одобрения на каждом продаваемом экземпляре.
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