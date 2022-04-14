18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Почта России» запустила собственную торговую марку с вареньем, консервами и сушками

Поделиться:

«Почта России» запустила собственную торговую марку. Под брендом «Почтовая марка» будут производить варенье, консервы, сушки и другие продукты.

Скриншот сайта "Почты России"

Под брендом «Почтовая марка» будут продавать консервы (варенье из клюквы, лимоны с имбирем и овощные консервы), кондитерские изделия (сушки, хлебные палочки и печенье с изюмом), макаронные изделия, крупы, соки, безалкогольные напитки, молоко, варенье, овощные консервы, бытовую химию, а также товары для дома. Всего покупателям обещают более 200 наименований.

Первые товары уже поступили в 39 регионов страны, приобрести продукцию можно в отделениях «Почты России». Все продукты под новым брендом производят российские компании.

Алексей Лаптев

Заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле — о запуске «Почтовой марки»:

Первые собственные товары с логотипом «Почты» появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет. Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с «Почтой» брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков — одна из ключевых задач этого запуска. При этом «Почта» как заказчик определяет требования к товарам, контролирует качество производимых продуктов и ставит свой знак одобрения на каждом продаваемом экземпляре.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: