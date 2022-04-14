«Почта России» запустила собственную торговую марку с вареньем, консервами и сушками

Под брендом «Почтовая марка» будут продавать консервы (варенье из клюквы, лимоны с имбирем и овощные консервы), кондитерские изделия (сушки, хлебные палочки и печенье с изюмом), макаронные изделия, крупы, соки, безалкогольные напитки, молоко, варенье, овощные консервы, бытовую химию, а также товары для дома. Всего покупателям обещают более 200 наименований.

Первые товары уже поступили в 39 регионов страны, приобрести продукцию можно в отделениях «Почты России». Все продукты под новым брендом производят российские компании.