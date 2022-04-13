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В Петербурге появился новый сервис по проверке наличия штрафов за нарушения правил парковки

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В Петербурге появился новый сервис, позволяющий узнать о штрафах за нарушение правил размещения автомобилей на внутриквартальных территориях. Рассказываем о нем.

Shutterstock.com

Новый сервис запущен Государственной административно-технической инспекцией. Он позволяет ознакомиться с фотографией нарушения по фамилии собственника транспортного средства или данным ОГРН юридического лица и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

За что можно получить штраф?

  • размещение транспортного средства на газоне, территории, занятой зелеными насаждениями общего пользования, территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территории зеленых насаждений ограниченного пользования;
  • размещение на спортивных и детских площадках;
  • размещение на площадках для выгула животных;
  • перегораживание подъезда к площадкам для сбора отходов;
  • перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и входов в них.

Штраф за такие нарушения составляет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, а также 150 до 500 тысяч рублей для юридических. Оплатить штраф необходимо в течение 60 календарных дней после вступления постановления в законную силу — то есть после истечения 10-дневного срока, предусмотренного для его обжалования.

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