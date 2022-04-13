Новый сервис запущен Государственной административно-технической инспекцией. Он позволяет ознакомиться с фотографией нарушения по фамилии собственника транспортного средства или данным ОГРН юридического лица и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

За что можно получить штраф?

размещение транспортного средства на газоне, территории, занятой зелеными насаждениями общего пользования, территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территории зеленых насаждений ограниченного пользования;

размещение на спортивных и детских площадках;

размещение на площадках для выгула животных;

перегораживание подъезда к площадкам для сбора отходов;

перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и входов в них.

Штраф за такие нарушения составляет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, а также 150 до 500 тысяч рублей для юридических. Оплатить штраф необходимо в течение 60 календарных дней после вступления постановления в законную силу — то есть после истечения 10-дневного срока, предусмотренного для его обжалования.