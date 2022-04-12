Задержание произошло вечером 11 апреля. Похитители сыра и масла были замечены сотрудниками вневедомственной охраны по Кировскому району — двое мужчин бежали по проспекту Стачек с пластиковыми корзинами из сетевого магазина.

«Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели двух молодых людей, которые бежали по проспекту Стачек, при этом в руках у них были пластиковые корзины с различными продуктами. Заметив патрульный автомобиль, они резко поменяли направление движения и попытались скрыться во дворе соседних домов, но были задержаны нарядом вневедомственной охраны по подозрению в краже», — рассказывают об инциденте в сообществе «Вневедомственная охрана по СПб и ЛО».

Как установили сотрудники Росгвардии, задержанные, находясь в торговом зале расположенного неподалеку магазина, сложили в корзины 14 упаковок сыра и 10 пачек сливочного масла, а затем выбежали из супермаркета и скрылись, не заплатив за продукты. Похищенное было изъято.