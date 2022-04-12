Delivery Club запустил экспресс-доставку для любого бизнеса

Теперь сервис доставки будет предоставлять услуги не только ресторанам и продуктовым сетям, но и любым компаниям, которым нужна экспресс-доставка. Отмечается, что бизнес сможет организовать быструю доставку в городах России с населением более 100 тысяч человек. В таком случае Delivery Club будет выступать исключительно в роли логистического оператора, такие партнеры не будут размещаться в клиентском приложении.

«С нашей помощью компании смогут организовать быструю доставку практически во всех городах страны с населением свыше 100 000 человек. Доставка будет оплачиваться по фиксированной цене, которую за счет объемов мы смогли снизить по сравнению с предложениями других компаний», — приводит Forbes слова генерального директора Delivery Club Гюванча Донмеза. Отдельно он отметил, что развитие в2в-логистики будет одним из приоритетов компании в текущем году.

Экспресс-доставка товаров компаний будет осуществляться в радиусе 10 километров от места получения. Для осуществления доставки заказов тяжелее 15 килограмм привлекут автомобильных курьеров. Стоимость такой доставки составит от 139 рублей.