По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 апреля, погоду в Петербурге будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с запада, он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность осадков. В такой ситуации при переменной облачности обойдется без дождей, а температурные показатели окажутся близкими к норме.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по прогнозу Леуса, «характер погоды изменится незначительно».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 13 апреля, ночью ожидается переменная облачность, днем будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха в ночное время суток составит от 0 до -2 градусов, днем прогреется до 9-11 градусов тепла. Ночью на дорогах местами образуется гололедица.

В ночь на четверг, 14 апреля, в Петербург начнут приходить облака, которые в дневное время будут преобладать на небе. Ночью обойдется без осадков, днем в город вновь вернутся небольшие дожди. Температура воздуха останется без изменений — ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11.