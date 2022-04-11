Учитывая специфику Невского района, третий сезон проекта «Наследие окраин» предусматривает специальную выставочную и лекционную программы, которые будут проходить в разных локациях города. В рамках проекта КГИОП подготовил фотовыставку на основе своих архивных материалов 1920-1950-х годов. Экспозиция состоит из двух частей, которые организаторы условно назвали «Невский район: берег левый, берег правый» и «Рыбацкое».

Другая часть выставки откроется 14 апреля в Рыбацкой библиотеке № 6 СПб ГБУ «Невская ЦБС» на улице Дмитрия Устинова, 3. Коллекция архивных фотографий старинного села позволяет представить, как выглядела его рядовая застройка и живописные берега в начале XX века.

Проект в Невском районе будет проводиться в течение трех месяцев — с апреля по июнь 2022 года — и, как и в первые два сезона, будет включать в себя лекции специалистов КГИОП и краеведов, тематические экскурсии по району. Кроме того, впервые в рамках этого проекта будет организован субботник на объекте культурного наследия и детский архитектурный мастер-класс.

«Когда мы задумывали проект «Наследие окраин», то долго придумывали ему название. Мы хотели напомнить, что кроме центра в городе еще масса районов. Невский район — уникальный. На его территории огромное количество очень значимых для истории Санкт‑Петербурга памятников. Мы хотим напомнить об этом, потому что все знают, где находится Эрмитаж, а где находится, например, усадьба Чернова — немногие, при том, что это — уникальный памятник, о котором нужно рассказывать», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Напомним, проект «Наследие окраин» был запущен весной 2021 года, первый сезон посвятили истории Красногвардейского района. Таким образом КГИОП планировал привлечь внимание жителей города к богатому культурному наследию районов, удаленных от центра. Второй сезон проекта, стартовавший в конце лета 2021-го, был посвящен Колпинскому району.