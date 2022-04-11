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Фото дня: посмотрите на сплетенное в «клубочек объятий» семейство мангустов из Ленинградского зоопарка

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Объятия — универсальное лекарство от любых невзгод. Так считают не только люди, но и желтые мангусты, которые просто обожают обниматься. Только посмотрите на них, «сплетенных в клубочек»!

«Говорят, человеку в среднем необходимо 8-20 объятий ежедневно. Нашим желтым мангустам объятий требуется гораздо больше! Если вы подойдете к вольеру этих шустриков, то непременно застанете их сплетенными в клубочек. Ну очень уж любят пушистые зверьки понежиться и поиграть всем семейством!» — поделились в Ленинградском зоопарке.

«Хорошей вам недели, дорогие друзья! Пусть она будет полна объятий и тепла от самых близких и важных вам людей» — пожелали петербуржцам сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке вывели в свет детеныша маленьких оленей мунтжаков, который родился в середине января. Он только недавно начал уверенно держаться на ногах и перестал пугаться людей у вольера. Ранее малыш родился и у ленивцев Ирвина и Сони. Еще одно пополнение случилось в семействе кошачьих лемуров

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