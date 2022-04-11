«Говорят, человеку в среднем необходимо 8-20 объятий ежедневно. Нашим желтым мангустам объятий требуется гораздо больше! Если вы подойдете к вольеру этих шустриков, то непременно застанете их сплетенными в клубочек. Ну очень уж любят пушистые зверьки понежиться и поиграть всем семейством!» — поделились в Ленинградском зоопарке.

«Хорошей вам недели, дорогие друзья! Пусть она будет полна объятий и тепла от самых близких и важных вам людей» — пожелали петербуржцам сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке вывели в свет детеныша маленьких оленей мунтжаков, который родился в середине января. Он только недавно начал уверенно держаться на ногах и перестал пугаться людей у вольера. Ранее малыш родился и у ленивцев Ирвина и Сони. Еще одно пополнение случилось в семействе кошачьих лемуров.