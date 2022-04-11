По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 апреля, Петербург останется на периферии циклонического вихря, центр которого переместится на север Кольского полуострова. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +7…+12. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без существенных осадков. Ночью ожидаются слабые заморозки, днем по-прежнему уверенный «плюс» — воздух прогреется до 9 градусов выше нуля.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 апреля, в городе ожидается переменная облачность. Ветер ночью переменный, днем западный, северо-западный слабый. В ночное время суток температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, в пригородах местами до -4, днем +8…+10.

В среду, 13 апреля, над Петербургом также время от времени будут проплывать облака, осадков все еще не ожидается. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до 9-11 градусов со знаком «плюс».