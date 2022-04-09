С начала транспортной реформы на маршруты Петербурга вышли 864 автобуса

По словам Беглова, главная цель реформы –«обеспечить качественное обслуживание пассажиров». «Это первый этап реформы. В июне–июле приступим ко второму и третьему этапу. Планируем постепенно отказаться от маршруток. С 15 июля весь общественный транспорт будет социальным», — добавил он.

Пассажиры могут оплатить проезд всеми видами электронных проездных, банковскими картами или разовыми QR-билетами. Кроме того, был введен специальный пересадочный тариф «60 минут». Сейчас в Петербурге действуют 564 автобусных маршрута, 379 из которых — социальные.