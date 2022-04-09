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С начала транспортной реформы на маршруты Петербурга вышли 864 автобуса

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С 1 апреля в Петербурге начала действовать транспортная реформа. В рамках этого на маршруты города вышли 864 автобуса, заявил губернатор Александр Беглов.

Фото: Sergey_Bogomyako / Shutterstock

По словам Беглова, главная цель реформы –«обеспечить качественное обслуживание пассажиров». «Это первый этап реформы. В июне–июле приступим ко второму и третьему этапу. Планируем постепенно отказаться от маршруток. С 15 июля весь общественный транспорт будет социальным», — добавил он.

Пассажиры могут оплатить проезд всеми видами электронных проездных, банковскими картами или разовыми QR-билетами. Кроме того, был введен специальный пересадочный тариф «60 минут». Сейчас в Петербурге действуют 564 автобусных маршрута, 379 из которых — социальные. 

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