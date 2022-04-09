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Центробанк разрешил продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля

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Банк России смягчает временный порядок операций с наличной валютой и возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, следует из сообщения регулятора.

Stanley Kalvan / Shutterstock.com

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс.», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Помимо этого,  с 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту гражданам. При этом речь идет только о той валюте, которая поступила в кассы с 9 апреля.
 

Напомним, ранее Банк России решил снизить ключевую ставку сразу на 300 б.п., до 17% годовых. Решение вступит в силу с 11 апреля 2022 года.

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