Центробанк разрешил продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс.», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Помимо этого, с 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту гражданам. При этом речь идет только о той валюте, которая поступила в кассы с 9 апреля.

