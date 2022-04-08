В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31 — очевидцы заметили парашюты

Происшествие произошло около часа дня в районе поселка Торковичи. Очевидцы сообщают, что заметили несколько парашютов перед крушением воздушного судна. Над предположительным местом аварии виден столб черного дыма, передает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, крушение потерпел военный истребитель МиГ-31. Эту информацию подтвердили в Западном военном округе. В ведомстве также заявили, что экипаж успел катапультироваться. Летчики остались живы. Пострадал ли кто-нибудь еще пока не сообщается.

В администрации Лужского района рассказали, что на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.