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В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31 — очевидцы заметили парашюты

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В Лужском районе Ленобласти упал самолет. СМИ передают, что это мог быть военный истребитель МиГ-31. Рассказываем, что известно о крушении на данный момент.

47news

Происшествие произошло около часа дня в районе поселка Торковичи. Очевидцы сообщают, что заметили несколько парашютов перед крушением воздушного судна. Над предположительным местом аварии виден столб черного дыма, передает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, крушение потерпел военный истребитель МиГ-31. Эту информацию подтвердили в Западном военном округе. В ведомстве также заявили, что экипаж успел катапультироваться. Летчики остались живы. Пострадал ли кто-нибудь еще пока не сообщается.

В администрации Лужского района рассказали, что на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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