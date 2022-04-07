Здание бывшего Невского завода начало обрушаться на проезжую часть

Инцидент произошел в здании №38 на проспекте Обуховской Обороны. В постройке проводили аварийные работы, но что-то пошло не так, и одна из стен на уровне третьего этажа начала обрушаться в сторону проезжей части.

Есть вероятность обрушения стены на проезжую часть. Сейчас одну из полос дороги перекрыли, решается вопрос о быстром устранении проблемы. На месте работают спасательные службы. Данных о пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на территории Невского завода планируется возвести многоэтажные жилые дома после демонтажа производственных корпусов. Сохранят и отреставрируют только одно строение — исторический корпус 1906 года постройки.