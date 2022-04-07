Здание бывшего Невского завода начало обрушаться на проезжую часть

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны начало обрушаться здание бывшего Невского завода. Обломки стены падают на проезжую часть, пишет «Фонтанка». Движение транспорта частично перекрыли.
Инцидент произошел в здании №38 на проспекте Обуховской Обороны. В постройке проводили аварийные работы, но что-то пошло не так, и одна из стен на уровне третьего этажа начала обрушаться в сторону проезжей части.
Есть вероятность обрушения стены на проезжую часть. Сейчас одну из полос дороги перекрыли, решается вопрос о быстром устранении проблемы. На месте работают спасательные службы. Данных о пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что на территории Невского завода планируется возвести многоэтажные жилые дома после демонтажа производственных корпусов. Сохранят и отреставрируют только одно строение — исторический корпус 1906 года постройки.
Напомним, частичное обрушение здания бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала произошло вечером 17 февраля. Обломки упали на дерево, которое обрушилось на мимо проходящую девушку, а также задели два автомобиля. Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку.
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