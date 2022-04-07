Видео дня: в Ленинградской области показали эпичные взрывы льда на реке

В региональной пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что 6 апреля провели последний этап ледовзрывных работ в районе поселка Доможирово на реке Оять — она впадает в Свирь, а та в свою очередь в Ладогу.

Всего с 25 марта по 6 апреля специалисты управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты комитета правопорядка и безопасности Ленобласти взрывали лед на шести участках рек Сясь, Свирь, Паша, Оять. Общая площадь взрывных полей составила 12 тысяч квадратных метров, объем взрываемого льда — 4,8 тысячи квадратных метров

«Данные мероприятия являются превентивными и способствуют безаварийному пропуску весеннего половодья. Они проводятся ежегодно в соответствии с решением плановой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

Напомним, На берегу Финского залива неожиданно выросла «горная гряда» высотой в два человеческих роста. Дирекция Комплекса защитных сооружений 5 апреля показывает, как глыбы выглядят сверху.