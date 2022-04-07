В Петербурге представили проект нового вестибюля станции «Электросила». Показываем, как он будет выглядеть

В Петербурге на градостроительном совете представили новый архитектурно-строительный облик станции метро «Электросила». Помимо обновления вестибюля там также заменят эскалаторы.
Проект разрабатывали «Трансэкопроект» совместно с ООО «Архитектурная мастерская Сахновского». Предлагается, что на месте одноэтажного павильона, который был открыт в 1961 году, появится двухэтажное строение.
Разработчики проекта также предлагают увеличить количество эскалаторов — с 3 до 4 — и перенести расположение входа. Некоторые члены совета предложили все же ориентировать его непосредственно на Московский проспект.
На заседании также озвучили несколько мнений по поводу проекта, в частности, выступающие предлагали уменьшить объем здания, избежать смешения стилей, уйти в сторону минимализма.
Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что увеличение объема связано с жесткими нормами безопасности и нежеланием выходить за пределы участка. Перед архитекторами стояла задача — поместить в вестибюле все необходимые для эксплуатации службы и оборудование. По этой причине комитет по транспорту просит воздержаться от радикальной переделки представленного проекта.
Напомним, в январе 2022 года на заседании градостроительного совета Петербурга представили новую концепцию перестройки станции метро «Фрунзенская». Принципиально облик здания не сильно изменился.
В сентябре 2021 года представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская». В середине 2022 года в Петербурге планируют начать работу над ней. Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров, в котором планируют расположить также Единый диспетчерский центр метрополитена.
Ранее на месте станции «Фрунзенская» хотели построить «паукообразное» здание единого мониторингового центра общественного транспорта. Проект подготовила компания ГУП «Петербургский метрополитен».
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