В Петербурге представили проект нового вестибюля станции «Электросила». Показываем, как он будет выглядеть

Проект разрабатывали «Трансэкопроект» совместно с ООО «Архитектурная мастерская Сахновского». Предлагается, что на месте одноэтажного павильона, который был открыт в 1961 году, появится двухэтажное строение.

Разработчики проекта также предлагают увеличить количество эскалаторов — с 3 до 4 — и перенести расположение входа. Некоторые члены совета предложили все же ориентировать его непосредственно на Московский проспект.

На заседании также озвучили несколько мнений по поводу проекта, в частности, выступающие предлагали уменьшить объем здания, избежать смешения стилей, уйти в сторону минимализма.

Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что увеличение объема связано с жесткими нормами безопасности и нежеланием выходить за пределы участка. Перед архитекторами стояла задача — поместить в вестибюле все необходимые для эксплуатации службы и оборудование. По этой причине комитет по транспорту просит воздержаться от радикальной переделки представленного проекта.