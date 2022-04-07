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Непостоянная «Назима» принесет в Петербург снег и тепло. Чего нам еще ждать от погоды?

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Петербург оказался во власти непостоянного циклона «Назима». В четверг от погоды можно ждать чего угодно: снега, дождя и тепла. Рассказываем подробнее о прогнозе на ближайшие дни.

Shutterstock.com

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в регионе формирует несущая осадки «передняя часть очередного североатлантического циклона, получившего имя «Назима» (Nasim)». Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В пятницу снова стоит ожидать дождей, но уже заметно более теплых.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля в Петербурге будет облачная погода, утром и днем пройдет снег, переходящий в мокрый снег с дождем, местами небольшой. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -2…-4 градусов, днем повысится до +3…+5.

«Циклон, который подходит к нам через Балтику, принесет тепло. И в Санкт-Петербурге намечается перелом в температурном режиме, в том числе к середине месяца, как и обещали, будет еще теплее. Но сегодня приближающийся теплый фронт смещается очень медленно, и в первую половину дня будет идти снег, только после обеда переходящий в дождь», — рассказывает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

СЗ УГМС в ближайшие дни уже не ждет минусовых температур. Завтра может быть до +8…+10 градусов, но при сильном ветре.

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