Смольный собирается изменить подход к охране зданий. Защищать от сноса планируют только самые «ценные» строения

По мнению Михайлова, вопрос охраны всех дореволюционных зданий до определенного момента играл позитивную роль.

«Сейчас мы уже в большей степени сталкиваемся с негативными последствиями. И отдельные проекты страдают. В этом году у нас запланирована проработка данного раздела 820-го закона, ТЗ подготовлено, конкурс будет объявлен. <…> Указано на то, что мы хотели бы уйти от определения историчности исключительно по году и перейти к категории "ценная средовая застройка"», — заявил чиновник.

По его словам, КГИОП собирается для начала создать перечень ценных зданий в центральных районах.