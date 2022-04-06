Смольный собирается изменить подход к охране зданий. Защищать от сноса планируют только самые «ценные» строения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) собирается изменить подход к защите исторических зданий в Петербурге. Сейчас таковыми по умолчанию считаются все строения, возведенные до 1917 года, пишет «Фонтанка».
О намерениях заявил заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов на заседании Градсовета 6 апреля. Поводом стал проект гостиницы на Уральской улице, которую предлагает построить торговая компания «Невская линия».
На заседании высказали мнение, что здание начала ХХ века, клуб бумажной фабрики имени Максима Горького, можно было и не сохранять. А также прозвучала реплика, что действующая редакция городского закона о границах зон охраны устарела, так как она обязывает считать историческими все здания, которые возведены до 1917 года вне зависимости от их архитектурной ценности.
По мнению Михайлова, вопрос охраны всех дореволюционных зданий до определенного момента играл позитивную роль.
«Сейчас мы уже в большей степени сталкиваемся с негативными последствиями. И отдельные проекты страдают. В этом году у нас запланирована проработка данного раздела 820-го закона, ТЗ подготовлено, конкурс будет объявлен. <…> Указано на то, что мы хотели бы уйти от определения историчности исключительно по году и перейти к категории "ценная средовая застройка"», — заявил чиновник.
По его словам, КГИОП собирается для начала создать перечень ценных зданий в центральных районах.
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