18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Возле «Ленфильма» откроют новое общественное пространство с летним кинотеатром и мастерскими

Поделиться:

На территории киностудии «Ленфильм» откроют новое общественное пространство «Открытая киностудия». Там же появится пешеходная зона, которая соединит Каменноостровский проспект и Кронверкскую улицу.

Пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Петроградского района, протяженность улицы составит 300 метров. Она станет частью нового общественного пространства «Открытая киностудия» на территории «Ленфильма».

Пространство наполнят местами для отдыха, кафе, творческими мастерскими и летним кинотеатром, где будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки.

Проект уже в работе, его планируют завершить к 2023 году. Уже сейчас на «Ленфильме» демонтируют въездные сооружения и ворота со стороны Кронверкской улицы, а также приступают к реставрации исторических фасадов. Пешеходную улицу откроют значительно раньше — к 9 мая 2022 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: