Возле «Ленфильма» откроют новое общественное пространство с летним кинотеатром и мастерскими

Как сообщили в пресс-службе Петроградского района, протяженность улицы составит 300 метров. Она станет частью нового общественного пространства «Открытая киностудия» на территории «Ленфильма».

Пространство наполнят местами для отдыха, кафе, творческими мастерскими и летним кинотеатром, где будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки.

Проект уже в работе, его планируют завершить к 2023 году. Уже сейчас на «Ленфильме» демонтируют въездные сооружения и ворота со стороны Кронверкской улицы, а также приступают к реставрации исторических фасадов. Пешеходную улицу откроют значительно раньше — к 9 мая 2022 года.